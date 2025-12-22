確定了！徐若熙帶「王牌背號」加盟軟銀 味全龍感性發聲

徐若熙確定加盟軟銀，背號18號。（翻攝味全龍臉書）

徐若熙確定旅日！中職味全龍、日職軟銀鷹今（22日）同步宣布此消息，屆時徐若熙將會續背號「18號」球衣，傳合約為3年15億日圓（新台幣約3億元）大約。

王牌「18號」球衣帶往日本 盼徐若熙續展實力

味全龍今宣布，徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，正式展開旅日職棒生涯。徐若熙也將帶著象徵王牌投手的「18號」球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往福岡軟銀鷹的投手丘。

味全龍2019年首輪就挑中徐若熙，球團稱讚他憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中華職棒近年最具代表性的領銜投手。此次獲得日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

味全龍說，由衷感謝徐若熙效力期間對球隊全力付出與重要貢獻。他在場上不僅展現出宰制級的王牌壓制力，其高度的專業精神與自我要求，更為隊中年輕選手樹立了優良典範，「雖然對於他的離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷，由衷祝福他在日職賽場成就輝煌。」

軟銀搶下徐若熙 傳給出3年15億日圓鉅約

味全龍領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

日媒日刊體育報導，徐若熙背號已決定會沿用中職時期的18號球衣，年薪部分則傳為3年15億日圓（新台幣約3億元）合約。

