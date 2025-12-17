確定了！李屏賓功成身退 影帝張震接下金馬主席

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬獎正式迎來「世代交接」時刻！金馬執委會今(17)正式宣布現任主席、知名攝影大師李屏賓4年任期將屆滿，確定功成身退，接棒人選出乎不少影迷預料，由兩屆金馬影帝張震正式接下金馬主席重任。

李屏賓回顧自己自2021年底接任主席以來，始終緊握「自由、公平、開放」的金馬精神，也希望讓年輕電影人透過金馬被世界看見；他坦言，4年來最困難的一件事，其實是該把棒子交給誰？

在長時間思考與觀察後，李屏賓心中浮現的人選，就是張震。他更透露，這項決定獲李安導演全力支持，也感謝電影基金會董事長朱延平及董事會一致同意，直言：「金馬擔子不輕，很高興張震願意接下來。」

對於突如其來的邀請，張震坦言一開始「真的很意外」，從沒想過會擔任金馬主席，甚至不太清楚主席的實際職責。但在李屏賓與執行長的詳細說明後，他開始問自己一個問題：「除了演戲，我是不是還能為電影多做一點？」期許自己《阿甘正傳》的主角一樣，繼續往前跑。

