確定了！ 樂天桃猿「8年1.8億合約」留住林立

林立確定與樂天桃猿續約，是一筆8年總值1.8億合約。（球團提供）

中職樂天桃猿隊長林立確定與母隊續約，球團今宣布與他簽下8年總值1.8億合約，球團也期許他與桃猿隊「做伙」並肩作戰，攜手開創屬於樂天桃猿的嶄新輝煌篇章。

樂天桃猿球團今宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期8年，包含激勵獎金在內，總值高達1.8億的複數年合約。

球團強調，這份長約不僅是球團對林立的高度重視與肯定，更為樂天桃猿隊的未來發展注入強心針，未來，林立將與桃猿隊「做伙」並肩作戰，攜手開創屬於樂天桃猿的嶄新輝煌篇章。

廣告 廣告

林立至今已效力桃猿隊9個球季，9年來以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率高達傲人的0.340。

展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。

另外，林立也是樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；而在今年球季，他更以隊長之姿，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。林立不僅在場上表現出色，身為隊長，他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，無論是在凝聚團隊士氣，或是對隊友不藏私地分享精神與技術層面，都展現了高度的責任感與領導風範。

球團稱讚，林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成8年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝！

更多鏡週刊報導

樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲

梓梓同框她挨轟「滾去一邊」 三上悠亞洩心聲：非常難過

陳晨威婚戒套牢啾啾！ 雙方火速登記「甜吻照曝光」