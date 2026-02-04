確定了！民眾黨徵召黃國昌選新北市長 他談藍白合：秉持最大風度

民眾黨今日正式徵召民眾黨主席黃國昌角逐2026年新北市長。（翻攝自臉書@黃國昌）

確定了！民眾黨今日正式徵召民眾黨主席黃國昌角逐2026年新北市長，黃國昌強調會全力以赴、突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲，面對在野合作也始終秉持最大風度。

黃國昌意圖角逐新北市長大位早已不是新聞，除了先前頻頻有動作，更於2月1日宣布新北市競選總部正式開幕，他當時強調「會拿出說到做到的態度，充分展現執行力，從立法院到新北市，一步步實踐對人民的承諾，回應市民的期待。」喊話支持者給他4年的時間，「他一定會Do The Best，為新北市全力以赴，讓新北更有型！」

廣告 廣告

民眾黨今日正式徵召民眾黨主席黃國昌角逐2026年新北市長。（翻攝自臉書@台灣民眾黨）

台灣民眾黨今（4日）中央委員會通過選舉決策委員會之舉薦，徵召黃國昌參選2026年新北市長，並核定選決會通過之2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，5位被提名人包括：基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌強調，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。而面對在野合作談藍始終秉持最大風度，黃國昌表示，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

更多鏡週刊報導

國籍掀論戰／官員擬不配合提供諮詢資料 李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

黃國昌卸任立委秒登「抖內王」 四叉貓揭2天直播吸金30萬元

送黃國昌「無敵金牌」錦旗 翁曉玲盼立院延續藍白合