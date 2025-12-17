即時中心／黃于庭報導

民進黨近期積極布局2026大選，部分縣市已拍板人選，主要召集人、總統府資政邱義仁先前指出，原則上將於農曆年前完成縣市長候選人的提名與徵召。其中台南市、高雄市、嘉義縣將舉辦黨內初選，時程也於今（17）日出爐了！

據初選登記情況，立委蔡易餘、議員黃榮利有意參選；台南則由立委陳亭妃對決林俊憲；至於高雄競爭相對激烈，立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑均表態爭取提名，將面臨「4搶1」之爭。

對此，民進黨今日召開中常會，公布黨內初選政見發表會時程。台南市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間8時至9時30分，由三立電視台承辦。高雄市長政見發表會，規劃於1月3日，下午2時至4時，由民視電視台承辦，採「申論、提問、結論」形式，邀請學者專家或媒體人提問。

另外，嘉義縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午2時至3時，由民視電視台承辦，採「申論、結論」形式。

原文出處：快新聞／確定了！民進黨初選政見會時程出爐 「憲妃之爭」這天率先上演

