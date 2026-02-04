確定了！民進黨提名周春米、陳光復參選 拚連任屏東、澎湖縣長

即時中心／廖予瑄報導

民進黨今（4）日召開第21屆第17次中執會，發言人吳崢會後轉述主席賴清德致詞表示，屏東縣長周春米與澎湖縣長陳光復政績優異，因此也正式提名2人競選連任，「相信他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。」

對於「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」的提案，民進黨內今日進行討論與決議。吳崢透露，黨內建請提名2位競選連任、政績優異的傑出縣長參與，分別是周春米與陳光復。

「第1位，周春米縣長，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念」，吳崢指出，周上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，並用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親，「讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。」

「第2位則是陳光復」，吳崢說，即使他在2018年落選，仍持續為澎湖貢獻心力；並在2022年再度當選，「如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出『不屈不撓』的精神」，他直言，陳用「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，盼打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖，「對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。」

「我相信『柔性治理』的周春米縣長，與『務實治理』的陳光復縣長」，吳崢強調，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，並為地方帶來更進步的未來。

