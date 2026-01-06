確定了！民進黨明公布南投縣長人選 賴清德親自宣布「他」挑戰許淑華

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

2026縣市首長選舉將在11月底舉行，國民黨籍現任南投縣長許淑華力拼連任，其對手備受關注。民進黨今（6）日公布，明日將召開南投縣長提名記者會，身兼黨主席的總統賴清德將親自宣布，由草屯鎮出身的牙醫、新北牙醫師公會理事長温世政擔任候選人。

身兼黨主席的總統賴清德明日將親自宣布，由草屯鎮出身的牙醫、新北牙醫師公會理事長温世政擔任南投縣長候選人。

民進黨稍早發布採訪通知，表示明日下午將召開中執會，並在會後舉辦民進黨縣市長提名南投記者會，由賴清德介紹南投縣長候選⼈，温世政接著將以候選人身份進行致詞，而賴清德也會在記者會結束前，為温世政親自繫上競選背帶。

廣告 廣告

其實民進黨秘書長徐國勇早在上週透露，選對會下次開會時間為1月7日早上十點，討論重點應該會在中部縣市。而民進黨中部縣市目前僅剩南投縣尚未提名首長人選。

更多FTNN新聞網報導

控高雄政治色彩嚴重「是韓國瑜開始」 許智傑：1年前就建議賴清德不副署

雙城論壇返台隔日軍演！許淑華當面三度追問 蔣萬安合照後轉身離場

代表民進黨出戰台北市長？林右昌曝近況：個人沒規劃參選2026大選

