確定了！謝長廷接任台日協會長：讓台日昇華為共同體關係

政治中心／楊惟甯報導

謝長廷正式就任台灣日本關係協會會長。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

前駐日代表、總統府資政謝長廷今（6）日宣布，正式就任台灣日本關係協會會長，象徵台日交流新階段展開。謝長廷表示，將在既有良好基礎上持續深化雙邊合作，期盼把台日關係推進至更具制度性的「共同體」層次，讓友好關係穩定延續、世代承接。

謝長廷證實，他已於今日完成就職，並透過臉書分享心情。他指出，當前台日關係正處於高度友好、且呈現「善的循環」狀態，這並非一蹴可幾，而是仰賴長期投入與無私奉獻所累積而成。謝長廷也在移交致詞中承諾，未來將延續既有成果，推動台日關係從友好夥伴進一步昇華為兼具和平與繁榮意涵的共同體關係，強調雙方在安全與發展上「一榮俱榮、一衰俱衰」。

謝長廷並特別感謝前會長蘇嘉全及協會理監事，過去三年多來為台日關係奠定穩固基石。他也提到，自己曾任駐日代表長達八年，對台日交流的實務與挑戰並不陌生，未來將在外交部與各界協助下，持續拓展合作層面。

據了解，蘇嘉全卸下台灣日本關係協會會長職務後，將轉任海基會董事長，但相關人事布局仍待進一步確認。

