確定了！賴清德發布總統令 陳建仁出任中研院院長

中央研究院（中研院）院長廖俊智任期將於2026年6月20日屆滿，遴選委員會日前進行新任院長遴選，遴選會於去（2025）年12月13日向中研院評議會提出4名候選人名單，而後將再提出3人名單交由總統賴清德遴選。總統府今（2）日公布總統令，特任陳建仁為中研究第13任院長，任期自2026年6月21日至2031年6月20日止。

現任院長廖俊智任期6月屆滿，中研院在上月中旬召開的評議會中，選出3人提報總統府，呈請總統遴選並任命；據了解，這3名人選排序分別為陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一；在遴選委會中亦有委員擔心陳建仁涉入政治太深，但此一疑慮並未影響他在遴選委員會得票領先，送到評議會仍然位居第一，最後，在外界預料之中，賴清德在3人中圈選了陳建仁。

中研院也發布新聞稿指出，新任院長陳建仁院士現為該院基因體研究中心特聘研究員。其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

中研院指出，陳院士畢業於臺灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於臺灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長；95年起至本院基因體研究中任特聘研究員，100年至104年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。​

陳建仁學術聲譽享譽國際，於87年當選本院院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）。亦曾榮獲總統科學獎（2005）、行政院壹等功績獎章（2005）、行政院傑出科技貢獻獎（2013），及總統府一等卿雲勳章（2024）等重要獎項。

中研院表示，除學術研究外，陳院士亦長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國家科學委員主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於105年至109年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

