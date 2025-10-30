確定了！輝達落腳北士科T17、T18 直擊基地長滿小草「綠草如茵」現況
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
輝達海外總部終於塵埃落定，台北市長蔣萬安宣布輝達已明確表示將把海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序。他強調，市府將以最快速度推動相關行政作業，讓輝達海外總部順利落腳臺北，為城市注入全新動能。《FTNN新聞網》記者直擊基地現況，由於連日大雨，基地低窪處仍有積水；另外地勢較高處，則長滿了小草，綠意盎然、充滿生機。
針對議員關心北士科未釋出之T3、T4、T12土地未來規劃，蔣萬安說，因應輝達落腳T17、T18，市府將重新檢視北士科的整體產業戰略布局。未來將針對T3、T4、T12及周邊區域進行整體開發評估，期能有效運用土地資源，帶動臺北產業升級與發展。
蔣萬安表示，包括輝達在內，對整體發展都持正面態度。目前態勢相當明確，輝達已決定落腳北士科。新光人壽於上週召開記者會，宣布願與市府合意解約，並僅取回相關成本，這也是輝達拍板T17、T18的關鍵原因。三方已充分溝通，合意解約後將以「一塊乾淨的地」專案設定地上權。
蔣萬安也透露，市府目標於明年六月前與輝達完成簽約，並全力縮短行政時程，若進度順利，期望能提前完成。他補充，目前正與新壽進行協商，期望兩週內達成第一階段共識，加速後續行政作業。
