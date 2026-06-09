確定了！鄭朝方點頭參選新竹縣長 民進黨明日正式徵召

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民進黨在2026年九合一大選的提名布局，新竹縣長的提名人選經歷多番波折後終於定案。民進黨預計於明（10）日上午召開選對會，正式徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，下午隨即召開提名記者會，由總統兼任黨主席賴清德親自為其披上競選彩帶。

新竹縣長期被視為綠營的艱困選區，黨內原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉當地的潛力，因此採取「等一個人」的策略，然而，隨著國民黨內部初選落幕並力求整合，曾傳出鄭朝方參選意願下降，傾向爭取竹北市長連任，此舉一度引發黨內高層高度關注。

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據了解，總統賴清德曾多次親自勸進，鄭朝方當時對外態度保留，表示黨中央會在通盤考量後做出決定，選出最具競爭力的人選，並承諾有進一步消息會第一時間向外界說明。

隨後，鄭朝方因未參與民進黨竹北市長的提名登記，引發各界對其下一步動向的揣測。據指出，經過黨內多次勸說，鄭朝方已於上個月點頭答應出戰。而提名記者會原訂於上周舉辦，因考量軍機失事意外的社會氛圍而決定順延。

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