確定了！鍾東錦邀請賴香伶出任苗栗縣第二位副縣長

最狂縣長鍾東錦又有大動作，今（24日）在就職三周年記者會上宣布，邀請前民眾黨立委，現任民眾黨政策會執行長賴香伶，擔任苗栗縣副縣長。

鍾東錦宣布賴香伶擔任苗栗縣副縣長（攝自鍾東錦臉書）

根據明年元旦上路的地方制度法修正案，苗栗縣依法可以新增一名副縣長，先前鍾東錦受訪時曾表示，他心中屬意的人選是三義人，同時也曾表示，自己在縣長選舉時欠了柯文哲一份人情，因此地方人士紛紛猜測，這第二位副縣長人選有可能就是賴香伶。

賴香伶老家在三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，早年投身勞工運動，並曾擔任柯文哲任職台北市長時的勞動局長，也曾擔任民眾黨不分區立委，目前則是擔任台灣民眾黨政策會執行長。

前民眾黨立委賴香伶出任苗栗縣副縣長（圖／攝自中天新聞）

縣府今在巨蛋體育館舉辦114年縣政發表暨交流座談會，及縣長就職3周年典禮，中午席開50桌，席間鍾東錦宣布由賴香伶出任副縣長，而同場受邀的民眾黨前秘書行政部副主任蔡君婷隨即在臉書曝光，恭喜 賴香伶，苗栗縣第二位副縣長人選！我們ㄧ定會在苗栗努力為人民服務的！

