確定了！雙城論壇時間已敲定 林奕華：12月下旬舉辦

「台北上海雙城論壇」今年邁入第16屆，原訂今年9月舉辦，但因為MOU內容等因素來不及舉辦延期，台北市副市長林奕華今天（11／25）證實，時間已經敲定，將在12月下旬舉辦雙城論壇，確切日期將再對外公布，強調雙城已是行之多年兩岸市政交流，中央也很支持。

林奕華表示，確定雙城論壇舉辦的時間點會在12月下旬，但確切時間日期要等一切定案，才會對外公布，目前已展開行程、MOU確認。

至於媒體詢問北市議員洪健益在街頭掛看板，聲稱「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，是否會影響市長親自帶隊意願，林奕華強調，雙城論壇已經行之多年，從來沒有中斷過，包含疫情時期也是，陸委會也很支持，目前不會收到任何影響，仍按步調進行。

