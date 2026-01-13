確定了！BTS 11月唱進高雄連開3天 粉絲狂喜搶住宿崩潰：住到台南去

【緯來新聞網】韓流天團BTS (防彈少年團)繼2018年來台開唱後，相隔7年確定再度登台，將於2026年11月19日、21日、22日於高雄開唱，場地目前尚未公布。

BTS將於4月展開世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自Weverse）

BTS成員先前陸續當兵，直到去年下半年全員完成兵役，度過粉絲心心念念的軍白期。如今團體相隔半年後，終於陸續展開活動，除了將於3月20日推出新專輯外，也宣布將於4月起舉辦世界巡演，這也是BTS暌違4年再度展開世界巡迴，首場將於韓國高陽場起跑，日本、墨西哥、北美、南美、英國、法國、泰國、印尼、澳洲、菲律賓等地演出，高雄場也包括在內，消息一出讓ARMY們（粉絲名）都直呼期待。

BTS將於11月一連在高雄唱三天。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）

BTS曾在2018年12月在桃園國際棒球場一連開唱兩天，今年將是成員們相隔7年再度來台舉辦演唱會。主辦方Live Nation Taiwan理想國於臉書宣布，BTS將於11月19日、21日、22日在高雄開唱。至於地點是否是外傳的高雄世運，則尚未公布。即使距離BTS高雄場還有將近10個月，粉絲們已經紛紛在訂房網站上搶訂住宿，有網友表示自己太慢決定，「現在已經要訂到台南去了，發瘋。」門票尚未開賣，就已經展現出BTS在台的高人氣。

