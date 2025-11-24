確定了！LINE Pay Money 12/3上線 三步驟快速開通

記者李鴻典／台北報導

LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay今（24）天下午宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能。

LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線。（圖／LINE Pay提供）

全新LINE Pay Money 三步驟快速開通

LINE Pay透過新聞稿說明，LINE Pay Money將於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含：

廣告 廣告

1. 好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢，用戶可持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。

LINE Pay Money於12月3日下午3點正式開啟服務，用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含：

1. 支援LINE POINTS點數：可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。

2. 優惠券與各項行銷活動：可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋。

3. 信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

LINE Pay介面將全面升級，打造全新使用體驗。（圖／LINE Pay提供）

迎接「LINE Pay Money」服務登場，LINE Pay介面將同步全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，並針對用戶需求，從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向全面升級，打造全新使用體驗。

首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，將可享受一站儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等完整功能。（圖／LINE Pay提供）

因應LINE Pay全面升級，並為確保服務正常使用，所有用戶需於12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，以便繼續使用LINE Pay及LINE Pay Money帳戶服務；LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，享受全面整合、更好更快的支付體驗。

隨著LINE Pay Money將於12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay與一卡通公司合作也將在2025年12月31日正式終止，於12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶即早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，建議用戶參考一卡通官網的服務移轉說明。

轉換期間，LINE Pay將會持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，同時提醒用戶應避免點選不明連結、回覆不明電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

更多三立新聞網報導

攜手BEAMS DESIGN 7-ELEVEN推逾30款獨家潮穿搭配件

搭越多賺越多！TPASS 2.0 PLUS上線 公運最高賺30%回饋金

無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟

敲碗成功？他曝「高市早苗巧克力」12月將上市 義美給答案

