確定代表國民黨參選！柯志恩：全力以赴

▲國民黨正式提名立委柯志恩參選高雄市長。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常會（24）日通過，正式提名國民黨立委柯志恩參選高雄市長。柯志恩表示，自己「懷著無比感恩、也無比慎重的心情」承擔這項任務，這不僅是一份光榮使命，更是一份「必須全力以赴、贏得勝利的重責大任」。她有信心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。

柯志恩先感謝黨內同志的信任，也特別提及上一屆市長選舉中，超過52萬9千名高雄市民的支持，強調這些選票「不只是數字，而是一份對城市未來的期待與託付」。柯志恩指出，這份支持並未停留在過去，而是在一次次傾聽、拜訪與請益中持續累積。

廣告 廣告

她感謝許多市民給予的接納、鼓勵與建議，無論是支持或提醒，都「十分珍惜、也都放在心上」。她強調，正是這些真實的聲音，讓她更加確信，只要方向正確、腳步穩健，「明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮」。她也直言，自己不是因為掌聲而再度出發，而是基於留下來深耕打拚的責任感與承擔。

談及市政理念，柯志恩表示，高雄是一座包容、溫暖且不斷向前的城市，市政不該有顏色之分，也不該陷入立場對立，而應以市民福祉與城市發展為最高原則。她強調，自己參選「不是為了政黨對決」，也不是為了延續任何人的路線，面對產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理等課題，唯有跨越政黨、放下標籤，才能找出屬於高雄的幸福方程式。

柯志恩也提到，未來將以穩健務實的態度持續傾聽市民聲音，讓資源與政策真正落實到生活之中，讓年輕人看得到機會、長輩過得更安心。她坦言，選戰「絕對不會輕鬆」，面對可能的抹黑與攻擊，仍將選擇最真誠的方式，面對市民與檢驗。她最後呼籲市民給她改變高雄的機會，期盼讓高雄「更有尊嚴、更有實力、更有希望」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

卓榮泰不副署還換黑白照！柯志恩酸：破壞憲政制度 快和曹錕齊名

賴瑞隆兒只是比較皮？台派教授：勿政治操作！柯志恩也應出面聲援

柯志恩選情隱憂浮現！他建議快去染頭髮 最後絕招要靠天后泰勒絲