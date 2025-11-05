確定入獄！夏于喬爸爸涉跨國10億吸金 判刑2年4月將發監
藝人夏于喬父親夏世紘，幫助新加坡富南斯集團吸金10億餘元，一、二審被依銀行法判刑2年4月，案經上訴，最高法院今（5日）駁回，全案定讞。
據了解，富南斯集團2017年來台設點，夏世紘提供自己經營的醫美事業辦公室給集團舉辦小型說明會，還躍升成集團「大領導」，成立「夏爸團隊」招攬會員。
該集團標榜加入會員後「每月獲利16%，半年回本，1年翻倍，已有會員每月收入超過千萬元。」精美話術吸引許多人捧錢投資。
此外，富南斯集團也砸大錢找眾多大咖明星在造勢活動中表演，包括藝人伍佰、謝金燕、任賢齊、蕭煌奇等明星藝人，集團在2016年舉辦的新加坡開幕大會上更是斥資請來張惠妹、Jessie J演出，試圖營造許多名人背書的形象。
2017年至2019年間，富南斯集團總計吸金達10億8015萬9953元，夏世紘參與期間，金額為9億2263萬8250元。檢方2020年破獲該集團，依違反《銀行法》「非法經營收受存款業務罪」起訴夏世紘在內的16人。
一審法院審理，認夏世紘確實有協助該集團吸金，以此判刑2年4月，上訴至二審，高院駁回，維持2年4月刑度，案再上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴，全案確定。
