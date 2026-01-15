確定出線！陳亭妃喊「六戰六勝謝龍介」 將請益賴清德、黃偉哲經驗

2026地方選舉即將在年底登場，民進黨台南市長初選結果今（15）天上午出爐，立委陳亭妃與林俊憲的「妃憲之爭」最終由陳亭妃勝出，確定由她代表綠營出線，參與2026台南市長的選戰。陳亭妃在結果公布後表示，將拜會總統賴清德、台南市長黃偉哲請益台南經驗，並高喊要「六戰六勝謝龍介」，讓2026年的地方選舉大贏。

陳亭妃首先感謝所有台南鄉親陪她走過27個年頭，並在第28年承擔新任務，共同守護台南這個家，她也謝謝每位不斷給予自己鞭策、磨練的人，尤其未來自己若是擔任台南市長，將會是400年來第一位女性市長，相信屆時應該會再經過更多考驗，所以會繼續承擔、共同努力。

陳亭妃還提到，總統賴清德過去曾以立委身分參選台南市長的初選，雖然當時沒有行政資源，不過一樣可以突破所有困境拿到初選，甚至在連任時拿到72.9％的得票率，當時就看到了人民的力量，所以自己會依照這個角色跟目標為台南努力。

陳亭妃除了即將拜會郭國文、林宜瑾、賴惠員、王定宇等立委，打造最強團隊之外，也預計安排向賴清德、黃偉哲請益經驗，她更信心喊話，「我們不只2026要贏，所有的議員也一定要打出全壘打，這是我們共同的目標，我要六戰六勝謝龍介」！

陳亭妃還特別點名感謝王世堅，她說，王世堅連續三次在鐵馬行的時候一起開記者會，也在最重要的「鐵馬37區，前進市政府」陪同，甚至在民調當天一同掃街，承諾會將這份溫暖延續下去，找回台南人民的感動，讓人民感受到自己的行動力。

陳亭妃更強調，民進黨一定要先團結內部、大步向前才能贏得最大的勝利，由於藍白合將重點放在2028，所以台南身為本命區，一定要能夠強而有力的贏得這場重要的選戰，「2026我們一定要贏，而且要大贏，才能建立賴清德總統2028連任的最大底氣」，同時也大酸藍營對手謝龍介，「台南是要用心來執政，不是用嘴巴執政」。

至於面對黨內初選的競爭對手林俊憲，陳亭妃則表示，相信每一位委員都非常優秀，會儘快安排拜訪，把他在這段時間想在台南發揮的所有事項一起納入到政策中，相信選舉只是一個過程，團結才是最重要的，「我們的目標是2026要贏，2028台南要大贏」！

