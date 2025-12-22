確定加盟軟銀鷹！徐若熙背號18號 記者會時間曝光

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙日前傳出將披上日本職棒軟銀鷹的球衣，而根據《西日本新聞》的報導，徐若熙已經確定和軟銀達成合約基本共識，將以海外移籍制度簽下3年、預估總額15億日圓（約3億台幣）左右的合約，背號確定為18號，而入團記者會，預計於本月26日在台灣舉行，日本方面則將於明年1月舉辦。

味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙。（圖／翻攝自味全龍臉書粉專）

對此，報導中也指出，雖然先前傳出日本和美國有多支球隊也對徐若熙表示興趣，不過因為軟銀提出的條件遠優於其他球隊，最終也成功和徐若熙簽約，而軟銀球團也期待徐若熙能成為先發輪值的一環。

更多FTNN新聞網報導

徐若熙最快本週加盟軟銀鷹 3年合約價碼傳比15億日圓「更高」

軟銀搶先出手！日媒爆已邀徐若熙參觀主場設施

旅外球星有望+1！日媒曝龍之子徐若熙「軟銀、火腿」皆有興趣

