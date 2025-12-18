確定合作夥伴！台南全民運動館再加2 安南、新營場館完成議約

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區與新營區兩處全民運動館ROT案，自公開招商以來吸引多家業者踴躍投標，經資格審查與綜合評比等程序後，最終由禔姆公司取得兩案最優申請人資格。南市體育局指出，議約完成代表市府與民間企業已正式達成合作共識，為後續營運與服務品質奠定穩固基礎。

目前全市共有5座全民運動館同步推動中，安南與新營兩案已完成議約，永康、南科及仁德區全民運動館亦將配合工程進度陸續展開招商作業。體育局長陳良乾強調，已完成議約的安南、新營兩館，市府將依程序完成簽約，其餘各館也將持續督導建館與招商進度，實現「運動城市、健康台南」願景。

體育局表示，安南區及新營區全民運動館ROT案已於11月中旬完成議約會議，市府與禔姆公司針對投資契約草案逐條確認內容，並於會中正式完成議約程序。後續將依行政流程啟動簽約作業，象徵南市全民運動設施推動再向前邁進一大步。

安南區全民運動館基地位於九份子重劃區，鄰近台17線與台江內海綠帶，區位條件佳、生活機能完善。館體設計以「健康運動」與「綠水運動」為核心概念，融入台江屋及高腳屋意象，兼具在地特色與現代感，並曾榮獲2024國家卓越建設獎肯定。未來館內將設置體適能中心、綜合球場、教室空間及商業設施，打造結合運動、休閒與生活機能的區域新地標。

新營區全民運動館則座落於南瀛綠都心公園，鄰近民治行政中心與新營火車站，交通便利、具市政核心優勢。館內規劃以「健康運動」與「全齡運動」為主軸，除多元運動空間外，亦設置兒童遊戲室及戶外全齡遊戲場，提供安全、友善且多樣化的活動環境。未來也將結合地方社區與校園資源，形塑健康促進生活圈，帶動周邊人潮與商業活絡。

