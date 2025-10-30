確定爭取參選台北市長！ 吳怡農明壓線到民進黨中央遞表

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（翻攝吳怡農 Enoch Wu臉書粉專）

面對2026年選戰，各陣營持續佈局人選，昨（29日）才傳出有罷免團體支持民進黨立委沈伯洋代表綠營出戰台北市長，今（30日）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，明將壓線到黨中央遞交意願表，他也是綠營檯面上唯一表態參戰北市的參選人。

據《上報》報導指出，大罷免期間的公民團體有意推沈伯洋參選台北市長，不僅接觸民進黨高層，還預計明（31日）民進黨徵召區報名截止前推薦沈，對此，沈伯洋昨則表示，下飛機後才看到新聞，除了感謝大家對自己的支持，他也強調自己是現任國防外交立委，也擔任黨團幹部，目前最重要的就是把工作做好。

今（30日）吳怡農透過採訪通知，預告明天將赴民進黨中央遞交台北市長參選意願表，盼以自身長期推動公共服務、及國際交流等經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

吳怡農曾在2020年立委選戰上惜敗給當時尋求連任的蔣萬安，2023立委補選則以47%得票率敗給藍營王鴻薇，不過兩次選戰雖以5到6%小幅差距落敗，但都雙雙創下綠營在該區立委最佳成績；這回有意直接挑戰台北市長，能否通過黨內初選還有待觀察。





