確定知道是什麼意思？藍白宣布彈劾賴清德 竟登中國官媒《新華社》

藍白宣布彈劾賴清德，竟登中國官媒《新華社》。（鏡報鄒保祥）

行政院長卓榮泰先前宣布不副署再修版《財政收支劃分法》，引起藍白陣營的怒火，今（19）日更宣布要彈劾總統賴清德。巧的是，中國官媒《新華社》也報導了相關新聞。

國民黨與民眾黨今天在立法院議場前，共同舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，並且宣布要在院會彈劾賴清德，甚至狂喊「清德宗已經正式來稱帝」。

對此，總統府發言人郭雅慧則說，在野黨採取的大動作，正好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事，她也強調，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

巧的是，就在今天10時59分，中國官媒也報導，從官網中可以看到標題是「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」，內文則相當簡短，僅寫出，「中國國民黨中國國民黨和台灣民眾黨民意代表19日在台北召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德」。

