確定禮讓高虹安 李乾龍：藍白合作從新竹市開始

（中央社記者王承中台北26日電）新竹市長高虹安有意爭取連任，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天表示，高虹安雖然現在是無黨籍，但不會影響到藍白合作，2026選舉藍白的合作會從新竹市開始。

高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任新竹市長。國民黨組發會主委李哲華日前表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副秘書長李哲華等人，今天在國民黨中央黨部一樓張貼第22屆第1任中常委選舉公告。中常委選舉將於30日、31日登記，明年1月31日進行投票。

媒體詢問，由於高虹安現為無黨籍，是否影響藍白的合作。李乾龍表示，應該不會，高虹安雖然現在是無黨籍，但藍白的合作還是會從新竹市開始。

對於未來舉辦行動中常會的相關規劃，李乾龍表示，目前仍在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，國民黨主席鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

媒體追問，外傳國民黨將聘前陸委會副主委張顯耀為副主席，負責操盤2026南部選情。李乾龍否認，他表示，現在只有一紙人事命令，聘請張顯耀為國民黨智庫執行長。（編輯：林興盟）1141226