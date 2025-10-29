確定給輝達 新壽加速整理北士科T17、T18相關成本單據

新光人壽董事長魏寶生。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市政府今宣布輝達海外總部確定落腳台北北投士林科技園區(北士科)T17、T18基地，新光人壽正在進行此案相關支出單據的整理，會以最快時間提供北市府，作為返還成本的依據。有議員喊話北市府要守住底線，給新壽的解約費上限不能超過40億元，魏寶生表示，會出具實在發生的單據憑證，交由北市府核定，不會獅子大開口，「怎麼這麼不信任新壽」。

上週三新光人壽召開董事會，會中決議為化解北市府和輝達針對北士科 T17 T18土地開發案的僵局，並考量輝達公司來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，本於維護國家最大公益的考量，決議授權董事長魏寶生，在北市府同意返還本公司已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利輝達公司進駐。

魏寶生表示，目前正在盤點，整理跟北士科T17、T18一案相關的成本支出單據，應該很快就可完成。對於北市府表示要在11月底前完成解約，魏寶生表示會遵照辦理。

有議員提醒北市府，合意解約要守住「分手費」底線，喊出上限在40、47億元等，魏寶生強調，會出具實在發生的單據憑證，交由北市府核定，不會獅子大開口，感嘆「怎麼這麼不信任新壽」。後續雙方是否有需要再開會討論解約事宜，則視北市府需要，新壽都會配合。

