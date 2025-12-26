確定藍白合！李乾龍：國民黨將禮讓高虹安

▲新竹市長高虹安復職，國民黨也確定明年不提名，將禮讓高虹安競選連任。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安被控於擔任立委期間，浮報助理酬金及加班費，去年7月26日一審判處7年4個月徒刑，也遭內政部停職，但二審逆轉，改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（26）日受訪說，藍白合作會從新竹開始，國民黨會禮讓高虹安。

李乾龍上午與副秘書長兼組發會主委李哲華，在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告。根據國民黨第22屆第1任中常委選舉作業細則規定，候選人資格為該黨第22屆中央委員，並依規定向中央完成登記，登記前必須已完成繳納111、112、113、114等4個年度募款責任額，同時在登記時繳交作業費5萬元以及保證金40萬元整，日後若當選，保證金轉為115年度募款責任額，未當選者3個月內予以退還。

李乾龍受訪表示，雖然高虹安現在是無黨籍身分，不過藍白會以她、從新竹開始，新竹市國民黨就不推派候選人，會禮讓高虹安。

