確定跳票！教育部：校事會議調整擬延至1/12公布

教育部次長張廖萬堅今日表示，校事會議修法要延後到1月公布。資料照，行政院提供



因應現場教師抗議頻頻，教育部擬調整校事會議相關制度，原訂今年度公布措施，然而次長張廖萬堅今（12/31）日坦言，還有程序上的簽核過程，一定會在兩週內公布，預定是1月12日。

近年教師團體抗議現場家長濫訴，尤其「校事會議」制度造成困擾，呼籲廢除，但家長、人權團體則認為只虐童等案件發生，有其必要，對此教育部曾預告，將於今年提出新的修法方向。

不過，2025年已來到最後一天，教育部今日舉行記者會說明教師待遇支給調整，媒體詢問校事會議相關措施，教育部次長張廖萬堅則表示，法規徵詢已經告一段落，已進入收尾階段，但還有程序上的簽核過程，一定會在兩週內公布，預定是1月12日。

廣告 廣告

國教署長彭富源進一步解釋，主軸已經完成，但還在檢視相關旁支條文，有將近50個條文要詳細核對，避免美意無法達成。

更多太報報導

【深度報導】78案僅5案無效！ 「老師裝會、輔委沒空」不適任教師輔導現隱憂

指師對生暴力逾6成輕放 人權會籲教育部：設獨立調查機構

教育部校事會議修法增「過濾機制」 全教總轟毀師滅校、踐踏尊嚴

反對廢除校事會議 家長團體籲：縣市初審、建分流機制