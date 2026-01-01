確定酒駕！24歲餐廳員工跨年夜狂喝2小時上路 元旦撞死清潔隊員遭法辦

毛姓清潔隊員1日清晨上班途中，被顏姓男子駕駛的車輛撞上身亡，顏男則確定酒駕，被警方移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區元旦清晨發生死亡車禍，57歲毛姓男子前往北市上班途中，被24歲顏姓男子撞死，顏男肇事後逃逸，下午2時許才被策動投案，警方調查後確認其酒測值達0.29mg/L，全案依過失致死、肇事逃逸等罪送辦，相關案情則仍待調查釐清。

據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，送醫後宣告不治，顏姓男子則肇事後逃逸，於下午2時許才被策動到案，經酒測後確認其酒測值達0.29mg/L。

而顏男在漁人碼頭某餐廳擔任員工，在餐廳打烊後又與同事留下小酌，從凌晨3點一路喝到凌晨5點，才載著19歲的弟弟和同學返家，卻在紅毛城前發生車禍，警方將依法送辦，同車乘客則違反道路交通管理處罰條例第35條8項製單舉發。

毛員平時工作認真負責，2021年考上隊員分發至中山區隊服務，突如其來的噩耗讓其同事震驚不捨，台北市環保局表示，上下班途中發生的交通意外事故，是屬於職災，後續將盡全力協助家屬辦理相關喪葬、職災補償等事宜並持續關懷慰問家屬。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

