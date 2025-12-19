即時中心／潘柏廷報導

藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓近一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。

針對《憲訴法》修法今日下午被憲法法庭宣判失效，國民黨立院黨團立即召開記者會回應，出席的人則為翁曉玲和羅智強；其中翁曉玲就稱，幾位大法官就可以決定重要釋憲案是否合憲，在所有民主國家的憲法法庭絕對不允許極少數主導、控制釋憲爭議。

同時，翁曉玲指控，此次判決還介入立法院的立法程序的自主權，甚至在裡面雞蛋挑骨頭說，二讀三讀有瑕疵，因此認定《憲訴法》修法是有問題的，「敬告5位大法官，看看你們過去憲法判決，是不是對於立法程序、立法自主權都予以尊重？更何況上次的立法程序並沒有出現任何瑕疵，法案討論過程中都已經善盡充分討論」。

國民黨立院黨團就新修《憲訴法》失效召開記者會，出席者為不分區藍委翁曉玲（左）、國民黨團書記長羅智強（右）。（圖／民視新聞）

羅智強則稱，賴清德變袁世凱、大法官5人成籌安會，而袁世凱當時找籌安會還有找6人；他還稱5位大法官公然違法、公然逾越合法法庭該有的人數，而大法官另3位同僚反對的情況下，做出真正違憲反而誣指立法院違憲，其實是大法官自己違憲做判決，這真的是中華民國憲法之恥。

甚至羅智強還講，賴清德上週五正式用便當會取代國會，宣布賴清德「清德宗登基」，大法官籌安會就迫不急待向賴皇帝宣示效忠，除嚴厲譴責5名大法官外，更預告將走進全國告訴全國人民憲政時刻、守護憲法、人人有責。

憲法法庭稍早判決認定，《憲訴法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

原文出處：快新聞／確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵

