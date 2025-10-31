確定？鄭麗文喊普丁不是獨裁者 法律學者驚嘆：刷新定義

即時中心／潘柏廷報導

國民黨準主席鄭麗文先前接受《德國之聲》專訪，訪問內容則在今（31）日播出；豈料，鄭麗文在談俄烏戰爭時，不僅槓上記者宣稱俄國總統普丁並不是獨裁者，還宣稱普丁是透過民主選舉產生的總統，就不能指普丁是獨裁者，消息一出，立刻引起極大爭議。對此，陽明交大法律教授林志潔則在臉書表示，鄭麗文真是刷新了獨裁的定義。

鄭麗文先前接受《德國之聲》專訪宣稱，普丁並不是獨裁者，還幫普丁解釋，對方是透過民主選舉產生的總統；對此，林志潔今天在臉書提到，她收到朋友傳來德國之聲專訪鄭麗文的片段，「真是令人震驚！依照鄭主席講法，只要有選舉就不會是獨裁，真是刷新了獨裁的定義」。

接著，林志潔指出，獨裁指的是由一個人或少數人集團，擁有絕對政治權力而不受憲政與法律的限制。事實上，很多獨裁政體都有選舉，例如德國前元首希特勒也是經由選舉產生，又如中國也有「村」選舉（但候選人們通常都需要先經共產黨的認可），但無所謂三權分立，權力集中於共產黨一黨領導（中共多年來三番五次聲明，絕對不可三權分立，絕對不能司法獨立）。

最後，林志潔強調，很多極權體制下，選舉不過是獨裁的包裝而已，「有無選舉和政體是否是獨裁沒有關係，鄭主席既然是台大法律系畢業，應該要有基本的憲政知識才是」。





