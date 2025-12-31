確定2026上半年首播！MBC公開《21世紀大君夫人》浪漫預告！邊佑錫「霸氣公主抱」IU李知恩！共譜「契約婚姻羅曼史」：我們結婚吧！

《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩劇照

【文/少女心文室】在2025的最後一天，韓國MBC電視台在今(31)日首公開2026年重磅大劇《21世紀大君夫人》首支預告！引爆劇迷與粉絲們的高度期待！韓劇《21世紀大君夫人》由男女神邊佑錫、IU李知恩重磅出演，將共譜驚心動魄的宮廷羅曼史，該劇也確定將在2026上半年首播，趕緊來一窺該劇吸睛劇情+預告內容吧！

《21世紀大君夫人》IU李知恩、邊佑錫劇照

韓劇《21世紀大君夫人》由男女神IU李知恩、邊佑錫重磅主演，該劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，與獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。《21世紀大君夫人》劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！確定將在2026年上半年登場！海外OTT由Disney+獨家上線！

《21世紀大君夫人》IU李知恩、邊佑錫

34歲大勢韓星邊佑錫先前出演過《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《青春紀錄》、《花開時想月》、《大力女子姜南順》等作品，2024年演出命定劇《背著善宰跑》「善宰」一角後正式暴紅！而各界也都相當關注邊佑錫的下一步，邊佑錫最新作確定出演《21世紀大君夫人》回歸，飾演男主角「李菀/李安大君」除了王族身份以外一無所有而悲傷的李安大君李莞，作為王室次子，他不能嶄露鋒芒，也不能隨意出聲，只能壓抑著火花般熾熱的內心。即便如此，他仍憑藉與生俱來的高貴氣質與魅力，被封為「國民最愛的王族」，向來習慣隱藏自我的他，在遇見與自己相似卻又不同的契約結婚對象成熙珠後，內心發生了前所未有的轉變。

《21世紀大君夫人》邊佑錫劇照

32歲IU李知恩每年出演韓劇作品都是爆款劇，曾出演《月之戀人—步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等作品，今年先以《苦盡柑來遇見你》回歸，再度誕生人生角色！而IU最新作確定出演《21世紀大君夫人》飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一的財閥家族的老二成熙珠，含著金湯匙出生，擁有出眾美貌、智慧與好勝心的實力派經營者，但即便身為擁有一切的財閥，卻因本以為無關緊要的平民身份而有所受限，為了獲得自己唯一沒有的「身份」，果斷選擇與李安大君契約結婚，是個充滿魄力的人物，在遇見與自己處境相似卻做出不同選擇的李安大君後，她的人生迎來了重大轉折！

《21世紀大君夫人》IU李知恩劇照

在今日公開的《21世紀大君夫人》首支預告內容中，IU李知恩再度以華麗服裝登場，預計也將在該劇終看到她的百變服裝秀！IU變身財閥家族二女兒，舉手投足充滿貴族氣場，是一名「除了身份」什麼都擁有的女人！緊接著飾演皇室大君的邊佑錫登場，因為是二王子，什麼也沒辦法做！預告中，IU與邊佑錫相遇了，IU對邊佑錫說：「我們結婚吧！」預告也曝光IU頑皮的個性，不斷誘惑邊佑錫跟她結婚，例如眨眼Wink、一起看電影，而邊佑錫則是慢慢淪陷IU的魅力，還將她公主抱、一起浪漫跳舞，實在太期待兩大男女神的世紀婚姻啦~

《21世紀大君夫人》IU李知恩、邊佑錫(翻攝自MBC YouTube預告)

