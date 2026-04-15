確實考慮選綠高雄黨部主委！ 黃捷喊目標「市長、議員全壘打」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

黃捷承認有考慮參選民進黨高雄市黨部主委。（翻攝自黃捷臉書）

民進黨5月啟動地方黨部改選，高雄黨部主委黃文益因選戰不續任，立委黃捷被視為接棒人選。對此，黃捷今（15日）證實有參選考量，正徵詢各方意見，若確定將親自赴黨部完成程序。

針對外界關注是否投入民進黨高雄市黨部主委選舉，立委黃捷今（15日）表示，目前確實在評估參選可能，並持續與黨內各界溝通、徵詢意見。

黃捷指出，近期已陸續拜會黨內不同派系前輩，包含立委、議員及資深黨務人士，廣泛聽取建議。她強調，如果最終決定投入選舉，目標是協助明年地方選戰順利推進，包含協助高雄市長參選人賴瑞隆相關選戰，以及整合議員選區布局。

廣告 廣告

黃捷也提到，民進黨在高雄市議員提名規畫為34席，期望能在議會中取得過半優勢，達成「市長、議員全壘打」目標，而相關方向已有初步規畫，待後續進一步確認與整合。

至於時程安排，黃捷表示，下周即將進入高雄市黨部主委登記階段，若正式確定參選，她將會現身黨部登記，希望外界能給予支持與鼓勵。

更多《鏡新聞》報導

傳立院已回函中選會註銷名籍 李貞秀「昨天已喪失立委資格」

民進黨新生代接班 吳沛憶確定領表登記選北市黨部主委

李貞秀失言違紀遭開除黨籍 高虹安不評論：以市政為重