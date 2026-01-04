確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委今（4）日回應，她還沒看過此提案，等他們看完之後再討論。

今早9時35分，蘇巧慧在民進黨新北市議員彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚、李余典特助李余穎偉、陳啟能辦公室執行長陳俊維等人的陪同下，前往蘆洲保和宮參拜，並前往蘆洲市場掃街，同時於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，林宜瑾提案修兩岸人民關係條例，確定台灣跟中國「對等國」的關係？對此，蘇巧慧表示，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這是事實，他們會在此事實基礎上，捍衛自己的國家「台灣」；至於在立法院本來就有很多委員的提案，她還沒看過此提案，等他們看完之後再討論。

