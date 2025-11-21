確診到離世僅1月！44歲陸網紅膽囊癌逝 曾嘆：好多心願沒完成

大陸湖北一名44歲網紅「巧手花藝」因罹患膽囊癌於11月18日凌晨病逝，從確診到離世僅僅一個月。該網紅的女兒透過母親的社群帳號發布訃聞後，廣大網友紛紛留言哀悼。

「巧手花藝」因癌症病逝。（圖／翻攝抖音）

綜合《紅星新聞》等陸媒，「巧手花藝」10月時拍片宣布自己被診斷出膽囊癌且已擴散。她表示，「身上不疼不癢，只有幾個結節，沒想到是癌症」。並藉機勸告粉絲，「千萬不要生悶氣，有氣就發出來」。

「巧手花藝」也透露自己的心聲，「我還有好多心願沒有完成，女兒15號預產期就到了，我還沒有伺候月子還沒有幫她帶大孩子，我家多多才9歲，還有很多事情沒有把他教會，叫我怎麼能放心走」。據悉，這名網紅的小兒子年僅9歲。

「巧手花藝」拍片講述病情。（圖／翻攝微博）

「巧手花藝」的死訊傳出後，其女婿也發文悼念岳母，呼籲大眾勿胡亂猜測或對其家人進行網路霸凌，希望給予家屬更多理解與尊重。

另據《極光新聞》，膽囊癌具有極強的隱匿性，早期幾乎無明顯臨床症狀，常被誤診為膽囊炎或膽結石等疾病。大部分病例發現時往往已是中晚期，而中晚期膽囊癌非常凶險，術後5年存活率不到5%。若常出現右上腹隱痛、飯後飽脹、噁心、黃疸等症狀，務必提高警覺。

專家建議，應養成良好生活和作息習慣，合理飲食，並定期進行體檢。一旦發現膽囊息肉、膽囊炎、膽囊結石等問題，應立即到專業醫療機構進行規範診療。

