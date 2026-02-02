確診到離世僅5個月！女星不捨摯愛食道癌受苦 醫：存活率10%

美籍媒體人兼演員莫雷羅伯遜(Molly Robertson)於2025年8月確診食道癌，癌細胞後續轉移至肝臟，從發現病灶到離世僅短短5個月時間。莫雷羅伯遜的妻子、日本實力派女星池田有希子在社群平台X上悲痛表示，摯愛離世的過程「如此倉促，令人心碎到幾乎站不住」。她透露，莫雷羅伯遜在人生最後時刻食慾盡失，唯一能夠入口的食物只有冰棒。秀傳醫院指出，食道癌第4期患者的5年存活率低於10%，治療方式以緩解症狀、提升生活品質為主。

日本女星池田有希子（左）看著摯愛莫雷羅伯遜（Molly Robertson）離世，心如刀割。（圖/池田有希子X）

池田有希子回憶，去年12月時莫雷羅伯遜的身體狀況還算穩定，兩人仍能維持外出的「小確幸」。然而某天他突然完全失去食慾，因嚴重噁心導致連補充水分都變得困難，只能再度住院，緊接著轉入安寧照護，身體狀況急轉直下。陪病的第一個夜晚，池田有希子看著莫雷羅伯遜的呼吸從急促逐漸變得細微，她形容當時的心情「心如刀割，心痛到幾乎難以站得住」。

根據秀傳醫院衛教資料，食道癌不同分期的治療方式與存活率差異極大。零期原位癌的5年存活率超過90%，可透過內視鏡黏膜下切除或外科手術處理。

第1期患者存活率約70%，以手術或內視鏡切除為主，輔以放化療。

第2期存活率降至40%，需進行術前放化療，4至6週後評估手術可行性。

第3期患者的癌細胞已侵犯周圍組織或更多淋巴結，5年存活率僅剩20%，必須採取手術結合放化療雙管齊下，力求根治。

第4期末期患者，癌細胞已發生遠端轉移，存活率下降至低於10%，此階段以緩解症狀為主要目標，採用放療縮小腫瘤或免疫療法提升生活品質。標靶治療則是針對癌細胞特定的分子或基因突變進行治療，通常用於晚期食道癌或轉移性食道癌。

日本媒體人兼演員莫雷羅伯遜因食道癌病逝。（圖/莫雷羅伯遜IG）

秀傳醫院建議從4個層面改善生活習慣以預防食道癌。健康飲食方面，應多攝取蔬果與全穀類，這些食物富含維生素C、E、β-胡蘿蔔素與膳食纖維，有助於維護健康；選擇低脂、天然原型食物，像是蒸煮魚；降低紅肉與加工食品的攝取量，以免提高罹患食道癌風險。

戒除菸、酒、檳榔也相當重要。菸草中的有害化學物質會直接破壞食道細胞DNA，長期吸菸者罹患食道癌的風險顯著增加，若有戒菸困難可諮詢醫療專業團隊或戒菸門診。應避免過量飲酒或完全戒酒，吸菸合併飲酒的危害更大，建議兩者皆戒除。檳榔也可能增加食道癌風險，建議戒除以提升整體健康。規律運動方面，肥胖可能間接提高食道腺癌的機率，維持健康體重可預防多種癌症。

定期健檢部分，高風險族群如長期吸菸者或胃食道逆流患者，應定期透過內視鏡檢查、胃酸逆流評估、病理切片等方式早期偵測異常病變。秀傳醫院強調，早期發現、早期治療是提高存活率的關鍵。

