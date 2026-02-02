確診卵巢癌 前導化療後減積手術標靶治療改善

圖，記者蔡清欽攝。

50歲的王女士因長期腹痛，原以為與既往腸胃疾病或闌尾炎手術有關，甚至在短時間內出現7至8公斤體重下降，至奇美醫院就醫檢查，影像與病理診斷後確診為卵巢惡性腫瘤具BRCA基因突變，醫療團隊立即安排3次前導性化療後進行減積手術，並搭配化療與標靶治療，目前病情穩定並持續追蹤。

奇美醫院醫學研究部長暨精準醫學中心主任李健逢說明，由於卵巢癌與BRCA1/BRCA2遺傳性基因突變有高度相關，也意味著王女士直系血親與手足可能同樣具有較高風險。王女士有3位姊妹，其中一位妹妹確認並未帶有BRCA基因突變，另兩位在北部的姊妹，將於返回臺南時再接受基因檢測。

根據衛生福利部國民健康署於2025年底公布的2023年癌症登記資料顯示，臺灣每3分48秒就新增1名癌症個案，發生速度比前一年再快14秒，其中，因遺傳性基因突變引起的癌症，往往具備更早發性、更具家族聚集性的特徵，更凸顯及早辨識高風險族群的重要性。

李健逢指出，透過奇美醫療體系的大數據，主動篩選出潛在的BRCA基因突變族群。由於BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率，奇美醫院將防線從醫院延伸至家庭與社區，針對一等親及二等親屬患有相關癌症且帶有突變的健康家屬，在疾病發生前先掌握「健康的發球權」，提前辨識風險並啟動高風險追蹤管理。

李健逢強調，BRCA1/2基因突變不僅會大幅增加女性罹患乳癌（風險達55至72%）與卵巢癌的機率，也與男性乳癌、攝護腺癌及胰臟癌息息相關。因此，對於BRCA檢測呈現陽性的民眾，奇美醫院亦依照癌症種類分流至乳房醫學中心、婦產部、家庭醫學部、泌尿外科等專科團隊，提供高風險追蹤與早期監測，並依2025年美國國家綜合癌症網絡國際指引，量身規劃影像檢查與追蹤頻率，確保高風險族群能獲得最及時的醫療介入。

奇美醫院院長林宏榮表示，基因檢測是為了掌握健康的發球權。透過精準醫學、系統化追蹤與全程管理，奇美醫院正一步步把癌症防治從「治療疾病」轉為「管理風險」，協助民眾在癌症敲門前就築好防線。