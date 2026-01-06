確診癌症第一年...自殺風險增5.5倍 衛福部推「腫瘤心理支持方案」

健保署長陳亮妤指出，台灣癌症患者在確診後的第一年屬於「自殺高峰期」，自殺風險達到一般民眾的5.5倍，主要受到心理衝擊、經濟壓力及對生活事物感到失落所致。衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，以「病人為中心」的治療模式，並增加年輕族群諮商服務。

台灣癌症患者在確診後的第一年屬於「自殺高峰期」，自殺風險達到一般民眾的5.5倍。 （示意圖／Pixabay）

根據衛福部國健署公布的「112年癌症登記報告」顯示，新發生癌症人數達到13萬8051人，平均每3分48秒就有1人罹患癌症。國健署長沈靜芬表示，癌症防治涵蓋篩檢、醫療救治、心理支持、營養照護、經濟補助、親子關係等多個面向，突如其來的巨變會打亂患者的生涯規畫，需要各方面的資源以及支援幫助癌友共度難關。

陳亮妤表示，醫療科技進步使治療選擇愈來愈多，大幅提升治癒機率，但癌友面對疾病的恐懼與壓力，負面情緒會影響免疫功能。腫瘤患者第一年是治療關鍵期，身體病痛常與憂鬱、焦慮等心理問題交織，離開醫院後大多時間是在社區，非常需要社區的心理支持。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，該會於2013年成立心理諮商中心提供專業支持，迄今累計服務4290人次，服務量較初期成長近2倍。今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，共聘用10位諮商師，其中8人為癌症康復者、癌症家屬。

台灣罹癌人數持續攀升，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、恐懼、失眠困擾，以及龐大的醫療負擔壓力等。 （圖／Pixabay）

台癌提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長共5大實務需求。張文震建議，癌友若出現失落經驗、生活適應、個人情緒、家庭衝突等問題，可先利用免費諮商資源，勇敢踏出第一步，就能開始改變。

研究顯示，台灣罹癌人數持續攀升，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、死亡恐懼、失眠困擾、治療副作用，以及龐大的醫療負擔壓力等。中壯年族群面臨生涯和家庭衝擊，心理健康議題日益重要。

