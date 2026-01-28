確診禽流感！台中豐原蛋雞場7千隻雞將撲殺 員工全數列管、急追雞蛋流向
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導
台中市豐原區一處蛋雞場近日驚傳雞隻大量異常死亡，數量超過千隻。台中市政府農業局前往現場稽查並採樣送驗，確認檢測結果為禽流感陽性。農業局長李逸安今（28）日表示，將依防疫標準流程，對全場約7000隻雞隻進行撲殺處置；若業者未依規定通報或有蓄意隱匿情形，將依《動物傳染病防治法》裁處新台幣5萬元至100萬元罰鍰，並不予撲殺補償。
事件起於有網友日前在地方社群平台揭露，指住家附近一處中型蛋雞場，近期出現大量不明原因死亡雞隻，有的遭掩埋於牧場內，有的裝入布袋疑似準備外運。消息曝光後，市府在接獲通報後並派員前往現場勘驗。台中市長盧秀燕稍早也證實，豐原該蛋雞場檢驗結果已確定為禽流感陽性。
盧秀燕指出，市府第一時間成立前進指揮所，並同步啟動多項防疫作業，包括案場全面消毒、加強人員與車輛進出管制，同時追蹤、下架並銷毀該案場流出的雞蛋。由於已確認為禽流感陽性，將依法撲殺案場內所有雞隻，以防疫情擴散。
農業局長李逸安表示，經目前調查，該雞場飼養雞隻總數約7000隻，但業者自行撲殺或掩埋約1700隻死亡雞隻，明顯有不尋常大量死亡情形。依規定，死亡雞隻應送往合法化製場處理，相關行為恐涉違反《動物傳染病防治法》，若業主真有隱匿不實的情形，可處5萬到100萬的罰鍰。
李逸安強調，農業局已調集人力與機具，並通知化製場待命，預計1至2天內進場執行撲殺作業。他也表示，禽流感在台灣並非罕見，過去包括台中在內的多個縣市皆曾發生，相關防疫機制與處理流程已有經驗，將持續嚴防疫情擴散。
衛生局長曾梓展指出，該蛋場有5個工作人員，會全數列管並抽血檢驗是否有病毒感染，相關接觸者含撲殺人員也要求健康監測至少7天。至於流出的雞蛋數量仍在調查，但據了解，該蛋場主要以網路銷售，未賣入市場。
