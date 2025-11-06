確診肺腺癌第四期！金馬男星首露面「最新病況全吐」：繼續這樣也不錯

記者林汝珊／台北報導

2025金馬影展今（6）日開幕，入圍11項大獎的《大濛》，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，而柯煒林日前宣布確診肺腺癌四期，他也吐露最新病況。

柯煒林入圍金馬影帝。（圖／記者趙于瑩攝影）

33歲柯煒林罹癌後首度在台現身，透露目前就是用標靶藥物控制病情，「身體還OK，舞台劇也做了20場，醫生也鼓勵我工作，也可以鼓勵其他生病的朋友，還是可以正常生活」，坦言比以往更注重身體健康，「感覺整個人很放鬆，其實繼續這樣還不錯。」

女主角方郁婷入圍本屆金馬影后，笑說公布入圍名單當下因為時差正在睡覺，「前一晚還猶豫要不要滑手機看名單，但因為夢見自己沒入圍，所以醒來就趕快確認」，更被柯煒林爆料其實對劇中短髮超不滿意：「她只要一收工就立刻戴上帽T，把頭髮整個蓋住！」逗得全場大笑。

曾敬驊出席金馬影展開幕，手比愛心很可愛。（圖／記者趙于瑩攝影）

