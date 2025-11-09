確認國防預算態度？傳AIT約鄭麗文下周會談 賴瑞隆：別讓親中傷害關係

記者詹宜庭／台北報導

賴瑞隆呼籲鄭麗文應該要慎思，不要因為親中而傷害台美關係。（圖／賴瑞隆提供）

國民黨主席鄭麗文上任將滿一周，有媒體報導指出，美國在台協會（AIT）將於下周約鄭麗文會談，盼確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。民進黨立委賴瑞隆今（9日）表示，鄭麗文因為親中言行、反對台灣軍購，導致美國AIT約談鄭麗文，希望了解國民黨態度，如果持續杯葛國防預算，會讓美國、日本等民主夥伴疑台灣自我防衛的決心，呼籲鄭麗文應該要慎思，不要因為親中而傷害台美關係。

賴瑞隆表示，鄭麗文因為親中言行、反對台灣軍購，導致美國AIT約談鄭麗文，希望了解國民黨態度。這會影響到台美之間的關係，國民黨是國會最大黨，如果持續杯葛國防預算，會讓美國、日本等民主夥伴疑台灣自我防衛的決心，同時也會影響到台美之間的關係。他呼籲，鄭麗文應該要慎思，不要因為親中而傷害台美關係，「我們要再次提醒，台灣人民追求自由民主的決心，我們絕不接受台灣傾向一個中國，鄭麗文應該站在台灣這邊，而不是站在中共那一邊。」

廣告 廣告

至於鄭麗文昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石，有媒體報導指出，根據中共統戰官員透露，在中國全國政協主席王滬寧下令下，中國31個省市台辦、統戰系統領導，都須學習吳石精神，賴瑞隆批評，王滬寧加強對台統戰工作，吳石是共諜，主張台灣統一，鄭麗文出席了統派的活動，讓大家擔憂她是否配合王滬寧統戰行為。若真是如此，台灣將會更加的危險，呼籲國民黨縣市首長站出來，守護台灣自由民主，同時也呼籲鄭麗文嚴守自身言行，不要接受王滬寧的統戰策略，應該站在台灣這邊。

更多三立新聞網報導

豐富「背叛履歷」 揭鄭麗文祭拜共諜「原來是有中國指令的！」

王滬寧下令學吳石精神？鄭麗文追思共諜 王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

鄭麗文「祭拜共諜」說發酵 前藍委：真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

白色恐怖被重新定義？鄭麗文正在促成一場國民黨的認同地震

