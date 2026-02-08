確認身亡！「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛陳屍台中 家屬無異議

即時中心／林韋慈報導

昨（7）日網路流傳「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛遺體在板橋殯儀館的消息，今日台中警方證實，林意盛已經過世，並表示在6日晚間接獲通報，至其台中南區住處破門，發現已明顯死亡，7日台中地檢署完成相驗，判斷無外力介入，家屬對死因無異議，遺體已發還。

林意盛日前針對北檢起訴，還在「毛孩的彩虹天堂」臉書發出聲明否認，表示其募資是過去公司未成立時，以個人帳戶活動，因尚未有公司銀行帳戶。並且與慈成新天地公司的合作，也是以個人名義，雖遭慈成否認，但起因為不是以毛孩的彩虹天堂有限公司合作。他表示，並非刻意誤導大眾，也無侵占募資平台上的善款531萬之情事。

但如今，林意盛身故，未來預計官司將以不起訴作為處分，但究竟為毛孩募資的款項流向哪裡，仍是未釐清謎團。

而臉書擁有4.6萬追蹤的「毛孩的彩虹天堂」最新發布資訊仍停留在3號林意盛的聲明稿，從昨天開始顯示在線上，但對林意盛身亡之事，尚未做出正面回應。

