確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

（中央社記者吳家豪台北2日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將結束訪台行程，上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪，親口確認會來台灣參加6月舉辦的台北國際電腦展（Computex），屆時輝達將公布很多新消息，他也打算發表主題演講。

對於台北市政府預計2月10日到15日之間進行輝達台灣新總部進駐北士科T17、T18基地簽約，黃仁勳說，如果有相關儀式或大型活動，他會盡量回來，但從現在開始他會非常忙，「今年對我而言是超級忙碌（super busy）的一年。」

廣告 廣告

黃仁勳提到，此次來台是為了慶祝農曆新年，並感謝合作夥伴所做的一切。去年台灣供應鏈都創下紀錄，包括鴻海、台積電和緯創，每家公司都度過了驚人的一年，而他們今年將迎來不可思議（incredible）的一年。

談到人工智慧（AI）市場的激烈競爭，黃仁勳坦言，輝達有很多競爭對手，市面上也有很多AI晶片，許多公司因此而成立，但也有許多公司倒閉，有些則被收購，處境變得越來越困難。

「我認為競爭將永遠存在，因為這是一個巨大的市場，而輝達的地位非常不同」，黃仁勳指出，輝達是唯一一家與所有AI公司合作的企業，存在於每一個雲端、企業端的資料中心，也存在於機器人和汽車之中，「輝達無所不在，因此我們必須繼續盡快奔跑。」

在採訪尾聲，他特別學了中文吉祥話並對著鏡頭表示，「今年是馬年，所以大家馬上賺錢。」（編輯：張均懋）1150202