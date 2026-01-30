碼頭樂園嶄新遊樂設施搶先亮相 高雄冬日遊樂園2/7盛大登場

陳其邁(中)等貴賓出席2026高雄冬日遊樂園」記者會。 圖：高雄市觀光局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手台灣港務股份有限公司，讓高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。30日「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」記者會，高雄市長陳其邁、台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港區土地開發公司總經理蘇志勳及高雄市觀光相關公協會代表均親自出席共襄盛舉。記者會搶先亮相全新5座機械及2座氣墊設施，由陳其邁、高雄市立鳥松幼兒園及私立常春藤幼兒園的小朋友一同體驗，現場歡笑聲不斷，玩得不亦樂乎。

廣告 廣告

陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園的碼頭樂園特別推出9項全新設計、首度亮相的遊具設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，更特別針對2-4歲小朋友規劃幼兒遊戲區；豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩，還有美食市集及趣味親子互動展演，歡迎全國民眾大小朋友「冬日出遊選高雄」，來高開心過好年。

陳其邁指出，冬天高雄氣候穩定，適合全家出遊，今年邁入第三年的「高雄冬日遊樂園」活動結合趣味遊樂設施及精彩展演，深受大人小孩喜愛；活動預計將在2月7日至3月1日登場，特別感謝台灣港務股份有限公司董事長周永暉，與市府攜手推動高雄港灣的產業轉型、土地開發與活化，驅動高雄港灣經濟發展，讓海洋城市高雄更加耀眼。今年高雄冬日遊樂園活動不僅特別規劃全新幼兒遊樂設施，還有多場親子互動表演，2月7日開幕當天還有精彩演出；此外，高雄過年期間訂房率也已達8成。

王錦榮指出，港口不僅是國家發展的重要門戶，更是連結市民生活與城市文化的公共空間，近年港務公司與高雄市政府多次合作多項活動，推展高雄水岸遊憩及觀光，成功行銷高雄城市及獨特的港灣魅力。過年期間將有三艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，定能讓國際旅客第一時間感受到高雄的熱情與活力。

高市觀光局長高閔琳表示，今年高雄冬日遊樂園共計設置22座遊樂設施，其中9座為全新亮相的機械及氣墊設施，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車及星際探險等，同時也貼心規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區，讓大小朋友都能在碼頭樂園充分放電、盡情玩樂。「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園，設施開放時間為2月7日至3月1日(2/16除夕休園)下午3點至6點；週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷，一起前來感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔡賴大戰2.0？黃暐瀚：我不是「爆料者」 蔡英文2028不會挑戰賴清德

高市農業局攜手東南亞觀光業 拓展農村小旅行國際新契機

陳其邁(第二排右一)、高閔琳(第二排右二)與小朋友同樂。 圖：高雄市觀光局/提供

大小朋友玩得不亦樂乎。 圖：高雄市觀光局/提供

小朋友搶先體驗全新設計、首度亮相的遊具設施。 圖：高雄市觀光局/提供