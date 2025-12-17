碼頭狂喝3小時！無照酒駕撞死6旬婦 19歲男遭判3年6月

張姓男子無照還酒駕上路，2024年9月撞上唐姓女子害對方死亡，法院一審判處他3年6月有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區2024年9月發生酒駕車禍，無照的19歲張姓男子在忠孝碼頭狂喝3小時後，騎車載著26歲鍾姓友人上路，沿大同南路往環河南路方向直行時，撞上69歲唐姓女子，唐女身受重傷，急救2個月後仍宣告不治，張男一審則被判處3年6月有期徒刑。

檢警調查，張男未領有駕照，卻在2024年9月9日晚間10時許於忠孝碼頭飲酒，並在9月10日凌晨0時許騎車載著鍾女上路，沿三重區大同南路往環河南路方向直行，於大同南路159號前撞上唐女。

唐女身受重傷，右小腿脫套傷口合併皮膚缺損、左脛腓骨遠端開放性骨折等傷勢，救護人員趕抵後連忙送醫救治，但她仍在同年11月宣告不治，警方調查發現張血液酒精濃度高達176mg/dL，將他依公共危險罪送辦。

新北法院國民法官法庭審酌，被告於已飲用酒類情形下，罔顧其他用路人之交通及人身安全之危險，仍執意駕車上路行駛，而造成被害人死亡，除造成被害人生命法益無法彌補之損害，更使其家屬承受心理莫大悲痛、難以平復。

法官考量，張是正常智識程度之成年人，經濟狀況亦非窘迫而無以維生，曾有多次無照駕車之交通違規紀錄，但未曾因刑事犯罪經法院判處罪刑之素行，且於法院審理中坦承犯行，還積極與被害人之家屬達成和解，並已給付賠償損害，取得家屬原諒，最終判處其3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

