碾壓預期！業績、財測皆超越預期 Palantir盤後股價漲7%

[Newtalk新聞] 數據分析軟體公司帕蘭泰爾（PLTR）周一（2日）發表遠優於華爾街預期的 2026 財年的營收獲利與財測展望，為其今年來表現低迷的股價注入強心劑。公司盤後股價上漲 7%。

帕蘭泰爾公布財報第四季營收，較上年同期的 8.275 億美元成長了 70%。總計 2025 財年的營收達 44.8 億美元。以下是該公司實際業績與倫敦證交所集團（LSEG）的預期比較：

第四季營收：14.1 億美元，優於預期為 13.3 億美元

每股盈餘（EPS）：調整後為 25 美分，預期為 23 美分

帕蘭泰爾是一家以軟體開發、大數據分析技術聞名的公司，其受惠於 AI 需求的飆升和散戶投資人的熱情。其主要客戶為美國政府情報機構（例如國防部、國稅局和國土安全部）及與金融機構、大型企業提供數據整合、分析與 AI 決策服務。第四財季，該公司於美國政府與商業部門的收入分別增加至 5.7 億美元、5.07 億美元。這些結果均持續超越 FactSet 調查分析師的預期。

帕蘭泰爾執行長卡普（Alex Karp）在接受《CNBC》採訪時稱，這份財報「無疑是我過去 10 年來所看到的科技業最佳業績」，「如果不把錢花在這上面，你就沒有把錢花在保持在發展態勢上」。

展望未來財測，帕蘭泰爾預計第一季營收將在 15.32～15.36 億美元之間，這遠遠高於 FactSet 預測的 13.2 億美元。該公司預計 2026 財年營收將在 71.82～71.98 億美元之間，也高於 FactSet 預測的 62.2 億美元。卡普表示，美國政府正在持續採用其工具，該領域實現了 66% 的成長。

卡普表示，市場對其產品的需求非常強勁，Palantir 已經「在美國投入了大量精力」，因此暫停向盟友出售新產品；「美國變得更加致命、更加自信，但與我們的對手，坦白講，也與我們的盟友漸行漸遠。」然而，該公司近期因協助川普政府大規模驅逐移民的政策而成了輿論焦點。在聯邦探員於明尼阿波利斯槍殺兩名抗議者後，相關爭議持續發酵。

消息公佈後，該股盤後交易時段漲約 7%。先前，該公司股價已從去年 11 月的高點下挫 29%，2026 開年至周一收盤累計跌 17%。儘管如此，該股本益比仍高達約 141 倍。

周二，市場將關注晶片大廠超微（AMD）與輝瑞（Phizer）等重量級財報接力登場。

