磁振造影精確導航 找出攝護腺癌病灶

對許多病患來說，反覆切片卻始終查不出原因，是攝護腺癌診斷最挫折的地方。但在台北慈濟醫院泌尿科醫師，使用新型影像導航技術，改變傳統切片無法精準診斷的這項困境，讓診斷更準確，患者也能在更短的時間內查出病灶，即時治療。

「這邊這個位置，懷疑是癌症。」

醫師手比的案例，是北部一名75歲的老先生，做過兩次攝護腺切片，都顯示"沒有癌細胞"，但攝護腺癌的癌症指數卻一路上升，醫師判斷傳統切片恐怕還是有死角，安排MRI後果然在前列腺最容易被漏診的"前區"，看到可疑病灶，最終確診攝護腺癌第三期。

台北慈濟醫院泌尿科醫師 鐘伯恩：「一般傳統的切片，是在超音波的導航底下，我們就是左邊攝護腺切6針，右邊攝護腺切6針，那這個就純粹就只分左右而已，它沒有去管攝護腺的哪個位置，基本上有點像是抽獎一樣。」

醫師表示，傳統前列腺切片若沒有搭配MRI，進行12針系統性切片時，可能每一針都落在腫瘤外，加上經直腸入針感染風險較高，且前區病灶可能無法命中。現在改採"軟體輔助的 經會陰MRI影像融合切片"，從會陰部入針，不僅大幅降低感染風險，也能在導航指引下更精準定位病灶。

台北慈濟醫院泌尿科醫師 鐘伯恩：「會陰部入針跟在經直腸入針，還是有差別，第一角度不一樣，所以在會陰部入針角度，會比較好接觸到前區病灶，那第二就是，會陰部是乾淨傷口，那如果是我們直腸，就是會碰到大便的細菌，從會陰部切片，為什麼幾乎不會遇到敗血症，就是因為它其實是一個乾淨的傷口。」

雖然這項新技術使用價格要5萬到6萬元需要自費，但透過MRI導航，讓醫師能確認針路是否精準落在目標位置，不但補足過去的盲點，也減少反覆切片的機會，最終這位曾多次切片仍找不到原因的病人，也因此明確找到他的病灶所在。

