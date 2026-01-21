磁暴不止影響通訊？有人頭暈、失眠 醫師曝「3類人」要注意

中央氣象署示警，1月20日起地球磁場擾動指數上升，恐達到G5等級。示意圖，取自Unsplash圖庫



中央氣象署昨（1/20）發布太空天氣警示，地球磁場擾動指數上升，恐短暫達到最高等級G5，預期影響36小時，期間可能出現通訊異常、定位誤差等情況。台北榮總醫師張家銘指出，太陽磁暴可能會影響人體健康，有些人會出現頭暈頭痛、胸悶、心悸、失眠，對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群更是一種隱形威脅。

中央氣象署說明，受到太陽表面活躍區AR4341，於1月19日釋放出一波X1.9級的長延時太陽閃焰，並伴隨顯著的日冕物質拋射（CME）事件影響，並於1月20日凌晨通過近地太空環境，導致太陽風風速與密度迅速上升，進而擾動地球磁場。地磁擾動強度將在短時間內快速增強，並可能持續影響約36小時，期間地磁擾動指數Kp值最高恐升至9，達到G5等級的劇烈磁暴狀態。

氣象署指出，劇烈磁暴可能造成線路電流可能異常升高，電壓控制與保護系統可能出現問題，部分電力輸送網恐發生短暫中斷，極端情況下甚至可能導致變壓器受損。高頻無線電通訊可能出現無法使用的情形，低頻無線電也可能發生異常，衛星定位系統的定位誤差則可能明顯增加。

除通訊、電力異常，醫師張家銘過去曾發文提到，過去10年有多國研究證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

張家銘提到，磁場擾動會干擾交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。另外，大腦與荷爾蒙也會受到影響，地磁變化會影響褪黑激素的生成，在磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、REM睡眠比例降低、焦躁情緒增加等現象。

張家銘指出，有些人特別容易受到地磁風暴影響，科學上稱為「電磁敏感體質」（Electromagnetic Hypersensitivity），建議這些人可透過一些方式穩定生理節奏，包括：1、維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定；2、避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成；3、補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動；4、每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力；5、電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間。

