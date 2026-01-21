磁暴不止影響通訊？有人頭暈、失眠 醫師曝「3類人」要注意
中央氣象署昨（1/20）發布太空天氣警示，地球磁場擾動指數上升，恐短暫達到最高等級G5，預期影響36小時，期間可能出現通訊異常、定位誤差等情況。台北榮總醫師張家銘指出，太陽磁暴可能會影響人體健康，有些人會出現頭暈頭痛、胸悶、心悸、失眠，對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群更是一種隱形威脅。
中央氣象署說明，受到太陽表面活躍區AR4341，於1月19日釋放出一波X1.9級的長延時太陽閃焰，並伴隨顯著的日冕物質拋射（CME）事件影響，並於1月20日凌晨通過近地太空環境，導致太陽風風速與密度迅速上升，進而擾動地球磁場。地磁擾動強度將在短時間內快速增強，並可能持續影響約36小時，期間地磁擾動指數Kp值最高恐升至9，達到G5等級的劇烈磁暴狀態。
氣象署指出，劇烈磁暴可能造成線路電流可能異常升高，電壓控制與保護系統可能出現問題，部分電力輸送網恐發生短暫中斷，極端情況下甚至可能導致變壓器受損。高頻無線電通訊可能出現無法使用的情形，低頻無線電也可能發生異常，衛星定位系統的定位誤差則可能明顯增加。
除通訊、電力異常，醫師張家銘過去曾發文提到，過去10年有多國研究證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。
張家銘提到，磁場擾動會干擾交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。另外，大腦與荷爾蒙也會受到影響，地磁變化會影響褪黑激素的生成，在磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、REM睡眠比例降低、焦躁情緒增加等現象。
張家銘指出，有些人特別容易受到地磁風暴影響，科學上稱為「電磁敏感體質」（Electromagnetic Hypersensitivity），建議這些人可透過一些方式穩定生理節奏，包括：1、維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定；2、避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成；3、補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動；4、每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力；5、電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間。
更多太報報導
赴日注意！本季最強寒流報到、影響至25日 北陸降雪恐達130公分
兒子布魯克林掀家醜 貝克漢首度發聲「孩子被允許犯錯」
「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處
其他人也在看
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
3縣市大雨特報！強烈冷氣團估剩8度 今明濕冷全台最凍時段曝
中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、2三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
快訊／又要變冷了！7縣市低溫特報 大片區域恐凍10度以下
又要變冷了！中央氣象署發布低溫特報指出，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
今入夜剩8度「這2天最冷」！一圖看懂雨區 3地雨最大
強烈大陸冷氣團殺到！氣象粉專天氣風險表示，今（20）日各地降溫明顯，夜晚及清晨空曠地區可能將至8度，新竹以北、大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東留意降雨。週五（23日）下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一（24至26日）白天各地氣溫逐漸回升，不過夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線壓境「連續凍3天」 專家警告：非常接近寒流
天氣冷颼颼！氣象專家林得恩今（21日）發文提醒「雪線下修」，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度達強烈大陸冷氣團，且非常接近寒流的達標臨界。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
明至周四全台濕冷 大陸冷氣團來襲 北部低溫下探10℃
中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續攝氏10度或以下低溫。最新天 氣預報指出，這波大陸冷團來襲，明天至22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，北部、西半部和宜蘭低溫下探攝氏10度。Yahoo即時新聞 ・ 15 小時前 ・ 6
冷到週五！北台灣持續48小時低溫 一張圖看懂全台降溫時程
受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（…民報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來了！明起至週五越晚越冷 最低溫下探7度
強烈大陸冷氣團來勢洶洶。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布最新衛星雲圖指出，冷平流雲系已從黃海一路南推，冷空氣宛如傾瀉而下快速侵台。中央氣象署也示警，明天（21）日至上報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
急凍6度！強烈冷氣團發威「這2天」最冷 下週恐又有一波冷空氣
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，其中竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率，並觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週三 (01/21) 週三至週五強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷防範10度或以下低溫
週三(21日)至週五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。 週五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。 週三到週五(23日)白天臺灣周邊風浪皆較強，週三週四(21-22日)各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-5公尺；週五到週日(23-25日)冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四(21-22日)基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 18 小時前 ・ 發表留言
東北風影響！雙北等4縣市大雨特報 出門記得帶傘
受到東北風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，提醒今(20)日基隆北海岸、臺北(南港)、新北(汐止)、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷到週五低溫探8度！北台灣濕冷多雨 高山有機會降雪
氣象署發布低溫特報！今天（21日）至後天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新竹以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
快訊／強烈大陸冷氣團發威！ 7縣市低溫特報「防10度以下低溫」
強烈大陸冷氣團南下！中央氣象署稍早對7縣市發布低溫特報，新北、基隆、台北、桃園、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；此外，氣象署也發布長浪即時訊息。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冷到發抖！北台整天濕冷多雨 專家曝回暖「關鍵時間點」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導在強冷空氣持續影響下，今（21）日至週五（23）日北部與東半部濕冷感明顯，不僅降雨機率高，高山地區更有機會迎來降雪。氣...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
大寒強烈冷氣團襲！全台低溫探10度 這時起迅速降溫
今（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，「將迎來為期3.5天的寒冷天氣」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團殺到 「這些地區」高山有機會下雪、週末才回暖
受強烈大陸冷氣團影響，今（21日）天氣寒冷，在強冷氣團壟罩下，北部及東半部高山雪線下修，降雪量也比原先預估來得多。氣象專家林得恩指出，北部、宜蘭地區「2000公尺以上」及中部、花上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
凍到發抖！10縣市低溫特報 雙北一早下探10度
中央氣象署表示，今（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
越晚越冷！強烈冷氣團「急凍4天」 北部轉濕冷探8度
氣象專家吳德榮表示，今(20)日強冷空氣南下，北臺愈晚愈濕冷，明至週五為冷空氣影響最明顯時刻，達到強烈大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言