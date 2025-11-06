磁暴來襲明清晨5時起影響33小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷

中央氣象署發布地球磁場擾動示警訊息指出，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G3等級，台灣時間明天清晨5時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署太空天氣辦公室今天（6日）發布太空天氣警示訊息指出，受到太陽表面活躍區（AR4274）於11月5日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於11月7日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署表示，預估影響包括︰

一、其他系統

衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

二、電力系統

部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

三、太空飛行器操控

人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。