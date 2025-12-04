磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

中央氣象署發布G3級磁暴預警，地磁擾動指數預估短暫達Kp=7，影響持續約15小時。（圖／翻攝自中央氣象署）

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（4）日發布太空天氣警示訊息，自凌晨2時起觀測到地球磁場擾動指數急遽上升，預估短暫達到G3等級的中度磁暴，並將持續影響約15小時。氣象署提醒，此期間可能出現導航失準、通訊中斷與電力異常等現象，請相關產業單位提高警覺。

磁暴期間可能干擾GPS定位與無線電通訊，部分電網系統也恐出現誤報與電壓異常。（圖／氣象署）

本次地磁擾動的主因，來自日冕洞釋出的高速太陽風與12月1日太陽活躍區（編號AR4299）發生的顯著日冕物質拋射事件（CME）。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）WSA-Enlil模式分析，這些太陽活動使行星際太陽風的風速與密度顯著上升，導致地球磁場於今日凌晨起出現強烈擾動，最大等級預測為Kp=7，屬中度磁暴。

氣象署說明，此類磁暴雖不屬極端強度，但對關鍵系統的干擾不容忽視，具體影響層面如下：

一、通訊與導航系統中高頻無線電通訊與全球衛星定位系統（GPS）在磁暴期間可能出現訊號衰減或短暫中斷，影響航空、航海與軍事應用。

二、太空設備運作人造衛星可能因電荷累積而導致部件異常，低軌道衛星也因空氣密度變化而增加阻力，需即時修正飛行姿態。

三、電力系統風險強烈地磁擾動可能使部分地面電網保護裝置誤判故障，觸發不必要的警報或需要手動進行電壓調整。

此外，氣象署指出，極光活動可能因此向低緯地區擴展，最南可見範圍達磁緯50度，對高緯地區將帶來罕見天文景象。

氣象署呼籲，雖此次磁暴為中等強度，但仍建議航太、電力與通訊等敏感產業加強監控系統狀況，並適時啟動應變措施，以維持運作穩定。

