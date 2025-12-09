磁暴影響39小時！醫揭「這族群」：易心悸頭暈

生活中心／李筱舲報導



中央氣象署太空天氣作業辦公室於昨（8）日發布警示訊息，因受到太陽表面活躍區發生日冕物質拋射事件，預估從今（9）日清晨五點起通過近地太空環境，地球磁場擾動將持續影響地球39小時，最大規模可短暫達中度磁暴等級。基因醫師張家銘也指出，強力的地磁風暴不只影響飛航及通訊系統，也會對人體的心臟、睡眠與情緒造成影響。





「中度磁暴」來了！將影響39小時 醫揭「這族群」須留意心悸、高血壓症狀

氣象署太空天氣作業辦公室指出今（9）日凌晨5點起，地球磁場擾動將持續影響地球39小時，最大規模可短暫達中度磁暴。（圖／翻攝 中央氣象署官網）

氣象署太空天氣作業辦公室警示訊息指出，12月7日因受到太陽表面活躍區發生日冕物質拋射事件，預期在今（9）日清晨通過近地太空環境，使星際空間中的太陽風風速與密度明顯增加，而地磁擾動將持續影響地球約39小時，最大規模可能短暫達中度磁暴等級（Kp=7, G3）。期間，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊恐出現短暫中斷，極光活動最低可能發生在磁緯50度的地區。

7日因太陽表面活躍區發生日冕物質拋射事件，使星際空間中的太陽風風速與密度明顯增加。（圖／翻攝 中央氣象署官網）

基因醫師張家銘今年6月曾在臉書發文表示，強力的地磁風暴不只影響飛航及通訊系統，也會對人體造成生理衝擊。過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實的研究已證實強烈的地磁擾動會影響人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律，在此期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素、睡眠品質和情緒。

醫師張家銘在臉書發文表示，強力的地磁風暴不只影響飛航及通訊系統，也會對人體造成生理衝擊。（圖／翻攝自臉書粉專《基因醫師張家銘 》）





然而，地磁風暴並不會影響每個人，但電磁敏感體質這類族群的人，特別容易受到波動影響。研究指出他們對極低頻磁場反應特別明顯，在磁場擾動時會出現頭暈、頭痛、胸悶、心悸、 失眠、睡眠中斷、情緒波動大及思緒混亂等症狀。醫師也建議在這段期間，透過規律作息、減少夜間長時間暴露在螢光或藍光下、多補充鎂、鉀與Omega-3、與輕運動等方式，幫助身體在磁暴期間維持平衡。





醫師也建議在這段期間，民眾可透過規律作息、補充營養和運動等方式，幫助身體在磁暴期間維持平衡。（圖／翻攝自臉書粉專《基因醫師張家銘 》）





