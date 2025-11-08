磁磚鬆脫、招牌搖晃快檢修 苗縣府提醒未維護最高罰30萬

老舊大樓外牆磁磚、玻璃或招牌可能剝落，行人與住戶安全受威脅。苗栗縣府提醒住戶與管委會定期巡查維修，未依規辦理最高可罰30萬元，務必及早防範意外。（呂麗甄攝）

隨著強風吹襲、地震搖晃，老舊大樓外牆的磁磚、玻璃與招牌隨時可能剝落，行人與住戶的安全隱憂日益升高。苗栗縣政府提醒，大樓住戶與管理委員會務必定期巡查與維修，若未依規辦理，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

苗栗縣政府表示，隨著建築物年久老舊，外牆磁磚剝落、玻璃或招牌搖晃的情況時有所見，行人與住戶的安全隱憂日益升高。依《建築法》規定，建築物所有權人及使用人必須維護建築結構與設備安全，未依規辦理者最高可處新台幣30萬元罰鍰，並被限期改善；屆期仍未改善，甚至可能面臨停供水電或強制拆除。

此外，《公寓大廈管理條例》規定，管理委員會負責共用部分的管理維護。一旦發現外牆磁磚鬆脫、構件鏽蝕或招牌搖晃，管委會或權利人應立即巡查、通報並安排修繕，以保障社區居民與行人安全。

縣府提醒，若建築物已屬老舊結構或存在安全疑慮，住戶與管委會可申請政府補助，包括「私有建物耐震弱層補強」方案，以及縣府工商發展處提供的相關措施，鼓勵社區主動進行安全檢查與修繕。透過補助與巡檢，可有效降低意外風險，保障居民生命財產安全。

縣長鍾東錦表示，外牆安全不僅關乎建築結構，更關係社區居民的生命財產。縣府將持續推動建築安全巡檢與補助措施，鼓勵社區自主檢查修繕，建立預防勝於補救的安全文化，共同打造安心、宜居又溫暖的幸福城市。

縣府呼籲民眾，定期檢查與維護不只是法律責任，更是保障自身與社區安全的重要行動，一旦發現外牆有鬆脫、鏽蝕或搖晃情況，應立即通報管委會或主管機關並儘速安排修繕。

